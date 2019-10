Horia Georgescu, fost sef al ANI, anunta ca a fost achitat definitiv de ICCJ in Dosarul ANRP

Ziare.

com

Anuntul a fost facut de Georgescu pe contul sau de Facebook."Am fost achitat de Inalta Curte de Casatie si Justitie! Decizia este definitiva!", a scris acesta pe reteaua sociala.Totodata, Inalta Curte de Casatie si Justitie a mai dispus si achitarea avocatului Ingrid Mocanu si a fostului deputat Marko Attila-Gabor, relateaza Mediafax.Cu exceptia fostului deputat Theodor Nicolescu, care a fost condamnat la 8 ani de inchisoare cu executare, si a unui expert evaluator (3 ani inchisoare), toti inculpatii din dosarul retrocedarilor ANRP au primit solutii definitive de achitare.In acest dosar, la inceputul anului 2018, Horia Georgescu a fost condamnat in prima instanta , de Curtea de Apel Bucuresti, la 4 ani de inchisoare cu executare.Iata si restul condamnarilor de atunci:, fost presedinte ANRP: 2 ani si 6 luni de inchisoare cu suspendare, pe un termen de incercare de 5 ani;, fost vicepresedinte ANRP: 4 ani si 6 luni de inchisoare;Fostul deputat, fost vicepresedinte ANRP: 9 ani si 4 luni;, fost vicepresedinte ANRP: 4 ani de inchisoare;, fost vicepresdinte ANRP: 6 ani si 4 luni inchisoare;Fostul deputat: 5 ani de inchisoare;, membru in Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor din ANRP: 4 ani de inchisoare;, evaluator autorizat: 5 ani de inchisoare;, angajat al ANRP: achitare, sanctionat cu amenda administrativa de 1.000 de lei;, evaluator autorizat: 2 ani cu supendare pe o perioada de incercare de 4 ani;, evaluator autorizat: 2 ani cu supendare pe o perioada de incercare de 4 ani.Fostul sef ANI sustinea atunci ca este nevinovat si ca o sa conteste decizia la Inalta Curte."Cu toate acestea, la capatul a trei ani rusinosi pentru Justitia din Romania, am fost condamnat printr-o decizie nedreapta si profund partinitoare in care magistratul Ana Maria Tranca a ales sa se poarte ca un procuror al DNA si nu ca un judecator impartial. Imi voi exercita calea legala de atac la Inalta Curte de Casatie si Justitie si stiu ca, in cele din urma, voi fi achitat, oricat ar dura acest proces", scria Horia Georgescu pe Facebook in urma cu doi ani.