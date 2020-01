Tecau si Rojer, eliminati de la Australian Open

Ziare.

com

Favoritii numarul opt s-au inclinat dupa doua ore si 14 minute, scor 6-7 (2), 4-6, 6-4.Tecau si partenerul sau au avut 3 asi si 7 duble greseli, fata de 7 asi si o dubla greseala, cat au avut adversarii lor. Perechea romano-olandeza a avut un procentaj ceva mai bun la primul serviciu, 79% fata de 77%, iar la al doilea a fost egal, 53%. Tecau si Rojer au fructificat doar o minge de break din 9 oportunitati si au avut mai putin cu un punct la final (104-105).La editia de anul trecut, Tecau si partenerul sau au pierdut in primul tur. Tecau are doua semifinale jucate la Melbourne , in 2012 (alaturi de suedezul Robert Lindstedt) si in 2015 (alaturi de Rojer).Perechea romano-olandeza va primi un cec de 38.000 de dolari australieni si 90 de puncte ATP la dublu.