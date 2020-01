Cinci tenismeni din Romania sunt inscrisi pe tablourile de dublu la Australian Open

Ziare.

Cinci romani se afla pe tablourile de dublu de la Melbourne , iar la masculin il regasim pe Tecau, alaturi de olandezul Jean-Julien Rojer. Cei doi sunt favoriti 8 si vor juca in primul tur impotriva cuplului Dominic Inglot/Aisam-Ul-Haq Qureshi (Marea Britanie/Pakistan).La fete, Irina Begu va face pereche alaturi de cehoaica Kristyna Pliskova si vor juca in runda inaugurala cu americancele Desirae Krawczyk si Jessica Pegula. Mai departe, Irina Bara isi va incrucisa racheta alaturi de Ekaterina Alexandrova din Rusia. Cele doua vor intalni in primul tur cuplul Kaitlyn Christian/Alexa Guarachi (SUA/Chile).Mai departe, Monica Niculescu , intrata si pe tabloul de simplu dupa calificari, pentru a 13-a oara consecutiv la AO, a ales-o ca partenera pe japoneza Misaki Doi. Ele le vor infrunta in runda inaugurala pe Anna Kalinskaya/Yulia Putintseva (Rusia/Kazahstan).In fine, Raluca Olaru si slovena Dalila Jakupovici au avut mare ghinion la tragerea la sorti si vor da peste finalistele de anul trecut, unguroaica Timea Babos si frantuzoaica Kristina Mladenovici, cotate cap de serie numarul 2. Australian Open a ajuns la editia 108 in acest an 2020 si va avea loc intre 20 ianuarie - 2 februarie.Mai trebuie spus despre Horia Tecau, despre care am si vorbit mai sus, faptul ca el implineste chiar azi frumoasa varsta de 35 de ani.Toate informatiile despre tenismenii romani de la Australian Open vor fi relatate in extenso pe Ziare.com incepand de luni.Citeste si:Simona Halep anuntase initial faptul ca se va inscrie pe tabloul de dublu mixt alaturi de Horia Tecau, in vederea pregatirii pentru turneul olimpic de la Tokyo 2020, dar intre timp s-a razgandit.Intregul turneu de Mare Slem de la Australian Open este televizat pe EuroSport.