Horia Tecau a pierdut finala ATP de la Washington

Partida a avut nevoie de super tiebreak, scor 6-3, 3-6, 2-10, dupa o ora si 12 minute de joc.In penultimul act, Tecau si Rojer au trecut in minimum de seturi de australienii Alex De Minaur si John Peers.Raven Klaasen este din Africa de Sud, 36 de ani, 9 ATP la dublu, iar Michael Venus este din Noua Zeelanda, 31 de ani, 11 ATP la dublu.Tecau si Rojer au jucat a treia finala a anului. Cei doi au pierdut ultimul act de la Rotterdam, in februarie, si s-au impus la Madrid, in luna mai.Pentru Horia este a treia finala la Washington din cariera. In 2011, pe vremea cand facea pereche cu suedezul Robert Lindstedt, romanul pierdea ultimul act, iar in 2014, Tecau si Jean-Julien Rojer, actualul partener, se impuneau in fata lui Sam Groth si Leander Paes, 7-5, 6-4.In toata cariera, Tecau are 56 de finale ATP, castigand 36 si pierzand 20.