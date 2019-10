Horia Tecau, campion la Basel, in orasul natal al lui Federer. Calificare matematica la Turneul Campionilor

Ziare.

com

Tecau si Rojer, favoriti 4 in Elvetia, au castigat finala in care au dispus de Fritz si Opelka, amandoi din SUA, scorul fiind 7-5, 6-3.Finala a durat o ora si 9 minute.Turneul ATP de la Basel (Elvetia), turneu din categoria ATP 500, este dotat cu premii totale de 2.082.655 de euro.Tecau si Rojer au mai ajuns in fazele superioare la Basel si in alte doua editii, in 2015 si 2016.Tecau si Rojer, care erau in cursa pentru calificarea la Turneul Campionilor, isi asigurasera un cec de 66.160 de euro si 300 de puncte ATP la dublu, doar prin calificarea in ultimul act.Inainte de disputarea turneului din orasul lui Federer, cuplul romano-olandez era pe locul 5 in clasamentul ATP Race to London, cel special realizat pentru calificarea la Turneul Campionilor, in proba de dublu evident.Acum, dupa acest trofeu si cele 500 de puncte aferente, Tecau si Rojer sunt a 5-a pereche calificata pentru Londra, dupa cum urmeaza:Celelalte trei perechi se vor afla dupa ultimul Masters al anului, cel de la Paris, de 1000 de puncte.Tecau a jucat la Basel a 58-a finala de dublu din cariera.Horia Tecau are acum 37 de titluri castigate la dublu si 21 de finale pierdute. A castigat 20 de titluri alaturi de Rojer, primul fiind la Zagreb in 2014.