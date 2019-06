Horia Tecau obtine o calificare de rasunet in sferturile de finala de la Roland Garros, in proba de dublu

Ziare.

Tecau si Rojer i-au invins pe celebrii frati Mike si Bob Bryan, care au dominat tenisul de dublu in ultimul deceniu.Scorul a fost 6-3, 7-6 (7) pentru Tecau si Rojer, dupa o ora si 29 de minute de joc.Deocamdata, Tecau si Rojer nu stiu adversarii pe care ii vor intalni in sferturile de finala.Horia Tecau are in palmares doua titluri de Grand Slam la Wimbledon (2015) si US Open (2017).Cea mai buna performanta la Roland Garros este semifinala din 2015.Totodata, Tecau a mai castigat, in 2015, si Turneul Campionilor in proba de dublu.C.S.