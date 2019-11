Horia Tecau obtine o victorie impresionanta in proba de dublu de la Turneul Campionilor

Ziare.

Tecau si Rojer, capi de serie numarul sase, s-au impus intr-o ora si 29 de minute in fata principalilor favoriti, columbienii fiind siguri de faptul ca vor fi cea mai buna pereche a anului dupa titlurile cucerite la Wimbledon si US Open.Tecau si partenerul sau au dominat primul set, adjudecat cu 6-2, dar actul secund a fost mult mai echilibrat. Cuplul romano-olandez a ratat o minge de break, dupa care si-au pierdut serviciul la 5-5, sud-americanii reusind sa castige setul cu 7-5.In super tiebreak, Tecau si Rojer au inceput foarte bine si au condus cu 3-0, 4-1 si 6-2, dar au fost egalati, 6-6, columbienii au condus cu 8-7, insa Tecau si Rojer au reusit sa castige ultimele trei puncte si meciul.Tecau si Rojer au acum 6-4 in meciurile directe cu columbienii, dupa ce precedenta confruntare a fost castigata de Cabal si Farah, in sferturi la Wimbledon, cu 6-3, 3-6, 6-7 (8), 6-4, 11-9.Luni in primul lor meci din Grupa Max Mirnii, Tecau si Rojer au fost invinsi de cuplul german Kevin Krawietz/Andreas Mies cu 7-6 (3), 4-6, 10-6. Cabal si Farah au fost intrecuti in prima partida de francezii Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut cu 6-3, 7-5.Tecau si Rojer, care anul acesta au obtinut titluri la Madrid si Basel, pierzand finale la Rotterdam si Washington, si-au asigurat un cec de 80.000 de dolari si 200 de puncte ATP la dublu.Joi, Tecau si Rojer vor intalni cuplul Herbert/Mahut, iar in cealalta partida se vor infrunta columbienii Cabal/Farah si germanii Krawietz/Mies.Tecau si Rojer au castigat Turneul Campionilor in 2015, participand impreuna si in 2014 si 2017. Tecau a mai avut alte doua participari, in 2011 si 2012, alaturi de suedezul Robert Lindstedt.