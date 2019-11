Horia Tecau primeste laude din partea marelui campion Max Mirnyi inainte de startul Turneului Campionilor

Ziare.

Cei doi fac parte din grupa denumita Max Mirnyi, fostul mare tenismen bielorus, iar debutul cuplului romano-olandez are loc luni de la ora 14, in meciul cu germanii Kevin Krawietz si Andreas Mies, meci LIVE pe Ziare.com.Pana atunci insa, chiar fostul lider mondial la dublu si campion olimpic Max Mirnyi i-a laudat pe Tecau si Rojer: "Ii cunosc pe amandoi personal. Sunt doua firi diferite din toate punctele de vedere, dar se completeaza excelent pe teren. Joaca cu foarte multa rabdare si rezultatele se vad. Faptul ca au reusit din nou calificarea la Turneul Campionilor arata profesionalismul, dedicarea si imbunatatirea jocului. Cu cat joaca mai mult impreuna, cu atat adversarii au mai mult timp sa ii studieze, dar faptul ca ei continua sa aiba rezultate bune dupa atatia ani in care au format un dublu, arata ca au progresat constant, dar acelasi lucru s-a intamplat si cu celelate perechi importante din circuit", a fost concluzia lui Max, intr-un material care a aparut pe site-ul oficial al turneului londonez.Tecau si Rojer au castigat Turneul Campionilor in anul 2015, cand au jucat finala impotriva lui Bopanna si Florin Mergea.Max Mirnyi este si el dublu castigator de Turneul Campionilor.Suma pe care o pot incasa castigatorii de la dublu la Londra este una poate modica, 200.000 de dolari, daca ne gandim ca recent Ash Barty a incasat 4,4 milioane de dolari dupa ce a triumfat la Shenzhen, la Turneul Campioanelor.Duminica vor avea loc primele meciuri la simplu la Turneul Campionilor, Djokovici - Berrettini si Federer - Thiem.Este a 49-a a editie a ATP Tour Finals, care din 2021 va parasi Anglia si se va muta la Torino, in Italia.D.A.