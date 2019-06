Horia Tecau, reactie dupa calificarea in sferturi la Roland Garros, la capatul unei frumoase victorii cu fratii Bryan

Ziare.

Favoriti 10, Tecau si Rojer i-au invins cu 6-3, 7-6 (7) pe fratii Bob si Mike Bryan, favoriti 7 la French Open."Inca un meci intens. Dar ne-am simtit bine de la inceput. Am simtit ca suntem deasupra lor ca nivel, azi, mai ales la inceput. Multe sanse azi, stateam bine pe serviciu. Simteam ca Bob n-a jucat mult cu primul serviciu, si pe Mike am simtit ca il putem prinde la retururi. Asta s-a si intamplat in primul set, pe care l-am castigat confortabil. Am avut break si in al doilea, am fost un pic grabiti sa terminam meciul. La 4-2, pe serviciul doi stiam ca este unica lor sansa sa revina. Si-au jucat-o bine, au dat multe retururi, poate cateva ezitari pentru noi la fileu, cand nu am inchis cu voleul corect. Apoi, s-au montat bine in meci si au ramas cu serviciul", a vorbit pentru inceput Tecau intr-o interventie pentru cotidianul ProSport Legat de faptul ca fratii Bryan reprezinta cel mai bun cuplu din lume, Tecau afirma: "Da, am avut multe intalniri in ultimul timp. Imi place sa joc cu ei, sunt cei mai buni, sunt istorie. Am invatat multe de la ei, zilnic, este un test bun mereu, sa vezi unde esti cand joci cu ei. Tot timpul trebuie sa in forma sa-i invingi. Dar, imi place sa joc cu ei in fazele superioare ale turneelor. Este pacat ca ne scoatem unii pe altii in primele tururi. Am simtit ca ultimele meciuri cu ei s-au dus in favoarea noastra. stim ce fac si am executat destul de bine pentru a-i invinge. Ne luam increderea din meciul asta, mergem inainte".Horia Tecau este deci prezent in sferturile de finala de la Roland Garros, singurul trofeu de Mare Slem pe care nu l-a castigat in cariera sa prestigioasa.In acea faza, Tecau si Rojer va da piept cu invingatorii meciului Barrere/Halys - Pella/Schwartzman.Fratii Mike si Bob Bryan au castigat in cariera 34 de titluri de Mare Slem.D.A.