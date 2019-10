Horia Tecau se califica in semifinale la Stockholm

Ziare.

Tecau si Rojer, principalii favoriti, au obtinut victoria dupa o ora si 13 minute.Invingatorii au reusit 8 asi si au comis 4 duble greseli, in timp ce Goransson si Lammons au avut 6 asi si 5 duble greseli.Perechea romano-olandeza si-a asigurat un cec de 9.990 euro si 90 de puncte ATP, urmand sa joace in penultimul act contra cuplului Mate Pavic (Croatia)/Bruno Soares (Brazilia), cap de serie numarul trei.Tecau si Rojer, care sunt in cursa pentru calificarea la Turneul Campionilor, au castigat singurul meci cu perechea Pavic/Soares, anul acesta, in primul tur la Washington, cu 7-6 (9), 2-6, 10-7.