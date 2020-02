Tecau, eliminat in sferturi la Montpellier dupa un meci de infarct

Ziare.

Tecau si Rojer, favoritii numarul doi, s-au inclinat dupa o ora si 47 de minute. Ei au ratat trei mingi de set la 6-5 in primul act. In super tiebreak, Tecau si Rojer au irosit si o minge de meci, la 9-8.Cuplul romano-olandez a reusit 7 asi si a facut o dubla greseala, in timp ce adversarii au avut 12 asi si 5 duble greseli. Niciuna dintre perechi nu a reusit vreun break, dar Inglot si Qureshi au salvat sase, fara a-si crea vreuna.Inglot si Qureshi si-au luat revansa dupa ce au fost invinsi de Tecau si Rojer in primul tur la Australian Open, luna trecuta, cu 6-1, 3-6, 6-2.Tecau si partenerul sau au primit un cec de 4.870 euro si 45 de puncte ATP la dublu.