Tecau si Rojer s-au calificat in finala la Basel

Favoritii numarul patru s-au impus dupa circa doua ore de joc in fata cuplului format din Ivan Dodig (Croatia) si Filip Polasek (Slovacia) cu scorul de 6-7 (3), 7-6 (3), 10-5.Tecau si partenerul sau au avut 5 asi, iar invinsii au reusit 13. In setul secund, Dodig si Polasek au condus cu 3-0, dar Horia si Rojer au reusit sa egaleze si au castigat in tiebreak.Pentru Tecau si Rojer aceasta a fost a treia semifinala de la Basel, dupa cele din 2015 si 2016.Cuplul romano-olandez si-a luat revansa dupa ce Dodig si Polasek au castigat in optimi la Shanghai, la inceputul lunii, cu 7-6 (2), 6-7 (4), 10-7.Tecau si Rojer, care sunt in cursa pentru calificarea la Turneul Campionilor, si-au asigurat un cec de 66.160 de euro si 300 de puncte ATP la dublu. In finala, Tecau si Rojer vor juca impotriva invingatorilor din meciul Santiago Gonzalez (Mexic)/Aisam-Ul-Haq Qureshi (Pakistan) - Taylor Fritz/Reilly Opelka (SUA).