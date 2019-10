Tecau si Rojer s-au calificat in semifinale la Basel

Ziare.

Favoritii numarul patru s-au impus intr-o ora si 44 de minute, reusind 6 asi. Tecau si partenerul sau nu le-au oferit nicio sansa de break adversarilor in acest meci.Pentru Tecau si Rojer aceasta este a treia semifinala de la Basel, dupa cele din 2015 si 2016.Tecau si Rojer, care sunt in cursa pentru calificarea la Turneul Campionilor, si-au asigurat un cec de 33.180 de euro si 180 de puncte ATP la dublu. In penultimul act, cuplul romano-olandez va juca impotriva invingatorilor din meciul Ivan Dodig (Croatia)/Filip Polasek (Slovacia) - Raven Klaasen (Africa de Sud)/Michael Venus (Noua Zeelanda/N.2).