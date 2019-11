Tecau si Rojer si-au aflat adversarii de la Turneul Campionilor: Iata cand vor juca primul meci

Ziare.

Romanul si olandezul, capi de serie numarul sase, au fost plasati in Grupa Max Mirnyi, alaturi de principalii favoriti.Iata cum arata cele doua grupe din intrecerea de dublu:[1] Juan Sebastian Cabal (COL)/ Robert Farah (COL)[3] Kevin Krawietz (GER)/ Andreas Mies (GER)[6] Jean-Julien Rojer (NED)/ Horia Tecau (ROU)[7] Pierre-Hugues Herbert (FRA)/ Nicolas Mahut (FRA)[2] Lukasz Kubot (POL)/ Marcelo Melo (BRA)[4] Rajeev Ram (USA)/ Joe Salisbury (GBR)[5] Raven Klaasen (RSA)/ Michael Venus (NZL)[8] Ivan Dodig (CRO)/ Filip Polasek (SVK)Tecau si Rojer isi vor face debutul la Turneul Campionilor 2019 in cursul zilei de luni, ei urmand a-i infrunta pe nemtii Krawietz Mies incepand cu ora 14:00, ora Romaniei.Partida va fi transmisa in format LIVE Score pe site-ul Ziare.com.M.D.