Urcare spectaculoasa in clasamentul ATP pentru Horia Tecau

Tsitsipas a fost semifinalist in weekend la Washington.Si japonezul Kei Nishikori a urcat o pozitie, pe 6, in timp ce germanul Alexander Zverev a coborat doua trepte si e acum pe locul 7.Marius Copil a coborat patru locuri si se afla acum pe 88.Lider incontestabil este sarbul Novak Djokovic, cu un avans de peste 4.000 de puncte fata de spaniolul Rafael Nadal, in timp ce al treilea este elvetianul Roger Federer, la mai putin de 500 de puncte de Nadal.La dublu, Horia Tecau a urcat patru pozitii si se afla pe locul 11, dupa finala jucata la Washington.Florin Mergea a reusit un salt impresionant, de 71 de locuri, si se afla pe 262 in urma titlului cucerit la Sopot (challenger).In ierarhia ATP Race la dublu, pentru Turneul Campionilor, Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer au urcat un loc, de pe 6 pe 5.1 (1) . Novak Djokovic (Serbia) 12.415 puncte2 (2) . Rafael Nadal (Spania) 7.9453 (3) . Roger Federer (Elvetia) 7.4604 (4) . Dominic Thiem (Austria) 4.7555 (6) . Stefanos Tsitsipas (Grecia) 4.0456 (7) . Kei Nishikori (Japonia) 4.0407 (5) . Alexander Zverev (Germania) 4.0058 (8) . Karen Hacianov (Rusia) 2.8909 (10) . Daniil Medvedev (Rusia) 2.74510 (11) . Kevin Anderson (Africa de Sud) 2.500.........................................................................88 (84) . Marius Copil 622353 (322) . Dragos Dima 105527 (568) . Nicolae Frunza 50...1 (1) . Juan Sebastian Cabal (Columbia) 7.330 puncte1 (1) . Robert Farah (Columbia) 7.3303 (3) . Mike Bryan (SUA) 6.8004 (4) . Lukasz Kubot (Polonia) 6.5005 (5) . Marcelo Melo (Brazilia) 6.2306 (6) . Nicolas Mahut (Franta) 5.0607 (9) . Raven Klaasen (Africa de Sud) 4.9208 (11) . Michael Venus (Noua Zeelanda) 4.7409 (10) . Nikola Mektic (Croatia) 4.59010 (7) . Bruno Soares (Brazilia) 4.53011 (15) . Horia Tecau 4.43012 (13) . Jean-Julien Rojer (Olanda) 4.430................................................................244 (229) . Marius Copil 225262 (333) . Florin Mergea 204...1 (1) . Juan Sebastian Cabal/Robert Farah (Columbia) 5.340 puncte2 (4) . Raven Klaasen (Africa de Sud) /Michael Venus (Noua Zeelanda) 3.1003 (2) . Bob Bryan/Mike Bryan (SUA) 2.9304 (3) . Lukasz Kubot (Polonia) /Marcelo Melo (Brazilia) 2.8355 (6) . Horia Tecau (Romania) /Jean-Julien Rojer (Olanda) 2.7706 (5) . Kevin Krawietz/Andreas Mies (Germania) 2.5657 (7) . Henri Kontinen (Finlanda) /John Peers (Australia) 2.4608 (8) . Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (Franta) 2.0909 (9) . Rajeev Ram (SUA) /Joe Salisbury (Marea Britanie) 1.98510 (10) . Jeremy Chardy/Fabrice Martin (Franta) 1.970...