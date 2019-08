Victorie impresionanta pentru Horia Tecau la Washington

Ziare.

com

Tecau si Rojer au obtinut victoria dupa o ora si 39 de minute, reusind 8 asi si facand 3 greseli duble.Gemenii Bryan, campioni la Washington in 2005, 2006, 2007 si 2015, au contabilizat 6 asi, 2 duble greseli si au salvat toate cele 6 mingi de break.Mike Bryan a jucat si finala de anul trecut, alaturi de francezul Edouard Roger-Vasselin.Tecau si partenerul sau, care au castigat titlul la Washington in 2014, au egalat situatia meciurilor directe cu fratii Bryan, 6-6.In 2019, perechea romano-olandeza a mai castigat meciuri directe la Madrid, in primul tur, si la Roland Garros in optimi, in timp ce americanii s-au impus la Auckland in primul tur si la Roma tot in prima runda.Horia Tecau si Jean-Julien Rojer si-au asigurat un cec de 30.190 de dolari si 180 de puncte ATP la dublu, iar in penultimul act vor juca impotriva australienilor Alex De Minaur si John Peers.