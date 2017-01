Horoscop saptamanal: 16-22 ianuarie

Ziare.

com

Esti foarte generos cu cei dragi, mai ales cu partenerul de viata, caruia ii vei indeplini un vis mai vechi. Faci o achizitie care il va impresiona. Micile detalii vor face diferenta. Iti dai seama cat de important este sa spui o vorba buna unui om aflat la nevoie.Vesti legate de maternitate. O cunostinta urmeaza sa aiba un copil si esti foarte emotionat. Planurile mari de abia acum trebuie sa fie puse in aplicare. La birou, seful vrea sa faca unele schimbari pe care le astepti de luni bune.Oferi sprijin unei cunostinte care nu trece printr-o perioada foarte buna. Experienta te invata cat este de important sa iti traiesti viata exact asa cum iti doresti. Nu este exclus sa faci modificari in viata ta.In aceasta saptamana poti astepta vesti legate de bani, poate chiar o propunere financiara pe care nu o poti refuza. De asemenea, vei avea parte de multe intalniri, unele cu prietenii, altele cu rudele. O invitatie speciala va veni inspre sfarsitul weekendului.Porti discutii care te vor motiva si te vor impinge sa faci primii pasi pentru ca lucrurile sa se aseze asa cum iti doresti tu. Cineva din familie te surprinde cand se hotaraste sa faca o schimbare pe care o asteptati cu totii. Va fi o saptamana plina - multe activitati, vizite surprize si numeroase drumuri prin oras.O sa ai un motiv de sarbatorit, asa ca te inconjori de oameni dragi si porniti distractia. Partenerul de viata vrea sa discutati serios despre viitorul vostru de cuplu si este posibil ca un copil sa fie in prim-plan. Nu ignora sanatatea si micile simptome, pentru ca risti sa racesti si in weekend sa nu apuci sa mergi unde iti doresti.Unele discutii de familie te fac sa vezi cu alti ochi planurile pentru urmatoarele saptamani. Nu imprumuta bani unei persoane pe care nu o cunosti foarte bine sau care are o reputatie indoielnica. Onestitatea care te defineste te va aduce in aceasta saptamana intr-un punct interesant.Faci planuri pentru achizitii necesare in casa. Dupa mai multe calcule stii exact cum trebuie sa procedezi pentru a nu ramane cu portofelul gol, dar si pentru a obtine ceea ce ai nevoie. Fereste-te de persoanele manipulatoare si care vor sa te influenteze sa iei decizii avantajoase pentru ele.Apare un prilej de mare bucurie si are legatura cu familia. Dar nici de ceea ce se intampla la birou nu te poti plange. Ai scapat de o persoana care strica atmosfera si acum toata lumea munceste cu zambetul pe buze.Vestile bune vin de la o femeie in aceasta saptamana. Va fi o perioada favorabila pentru intalnirile romantice, mai ales in cazul celor care nu sunt implicati intr-o relatie. Lasa-te purtat de val si nu iti mai calcula fiecare pas dinainte. Spontaneitatea iti va face bine.Discutiile profesionale vor ajunge in punctul pe care il vizezi de multa vreme. Nu poti sa nu iei in seama ofertele primite, pentru ca sunt mult prea tentante. O persoana din alta tara aduce vesti bune sau chiar surprize de ordin romantic.Experimentezi ceva ce ti-a recomandat un amic si esti impresionat. Nu aveai mare incredere in gusturile sale, dar acum esti uimit. In a doua parte a saptamanii stai mai mult pe acasa cu cei dragi.Citeste si Horoscopul lunii ianuarie, dar si Horoscopul anului 2017