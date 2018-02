Horoscop: 5 februarie 2018

Ziare.

com

Cineva ramane fara cuvinte in fata reactiei tale atunci cand afli ceva legat de viitorul tau profesional. O sa fie o zi cam agitata, pentru ca se fac planuri la birou pentru urmatoarele luni.Prima parte a zilei va fi lipsita de intamplari majore, insa apoi situatia se va schimba total. O sa fii epuizat seara, dar nu te poti plange, pentru ca te incanta tot ceea ce se intampla. Chiar si pe plan personal ai motive de bucurie.Nu iti ascunde planurile de cei mai buni prieteni, pentru ca vor interpreta gresit. Nu este nevoie de detalii, ci doar sa nu pari secretos, pentru ca acestia sa nu isi faca idei gresite.Dintr-o gluma ajungi sa faci ceva foarte interesant cu o persoana care a aparut de curand in viata ta. Esti un bun orator si datorita acestui lucru reusesti sa atragi cat mai multe persoane de sex opus in preajma ta.Chiar daca nu iti place de cineva, incearca sa nu lasi subiectivismul sa puna stapanire pe tine si sa fii cat mai sincer. Doar asa te asiguri ca nu pleci la drum cu o perceptie gresita.Te concentrezi pe viata personala si iti lasi deoparte telefonul de la slujba sau computerul. Era momentul, pentru ca cei de acasa iti cam simt lipsa. O multime de lucruri au ramas nerezolvate.Vei fi nevoit sa gestionezi o situatie cu care nu esti obisnuit, dar din interiorul tau o sa vina puterea de care ai nevoie. Pluto te va ajuta in acest sens.Te contrazici cu cineva ore in sir. Problema este ca pana la urma si tu o sa ajungi la concluzia sa, dar o sa iti dea orgoliul de furca. Constati subit ca tu esti cel care trebuie sa schimbe ceva.Primesti cateva sarcini in plus. Asta inseamna mai multa munca, dar esti pregatit, pentru ca de multa vreme iti doreai schimbarea rutinei. Seara o sa ai motive de bucurie, iar cineva din familie va fi cel care vine cu vestile bune.Ti se intampla ceva si esti uimit de norocul care a dat peste tine. Abandonezi un proiect fara prea multe sanse de reusita si iti indrepti atentia catre ceva ce iti place mai mult.Gasesti solutia salvatoare pentru ceva ce ti-a atras atentia. Esti atat de fericit, de parca ai fi castigat la loto. In plus, la birou primesti unda verde pentru ceva ce iti doresti de multa vreme.Este o zi pe placul tau. Multa caldura, oameni care zambesc pe strada si mai mult timp liber. De fapt, nu este nimic nou, doar ca vezi tu altfel viata si incepi sa te bucuri mai mult de ea.Citeste si Horoscopul lunii februarie si Horoscopul anului 2018