Zodiacul copiilor

Copiii Berbeci vin pe lume linistiti, dar odata ce isi descopera corzile vocale linistea devine o amintire. Pentru ca Berbecul este un semn masculin, ei isi vor favoriza tatii intotdeauna.Berbecul este foarte independent si temperamental, avand nevoie de timp singur. Lasa-l sa se retraga in zona sa de confort si nu il obliga sa se joace cu alti copii, daca nu vrea. Copilul Berbec poate sa devina isteric atunci cand nu obtine ce vrea. Invata-l sa accepte cuvantul "nu" cat mai repede posibil.Este foarte important ca Berbecului, copilului Berbec, sa ii pui mintea la contributie, asa ca incepe cat mai devreme sa ii dai jocuri de tip puzzle, care sa il provoace si educe in acelasi timp.Copilul Taur transforma somnul intr-o forma de arta. Trebuie doar sa fii pe faza atunci cand lui ii este foame, cand este obosit sau cand vrea sa se joace. Altfel, va incepe sa tipe ca sa iti atraga atentia.Taurul este un semn de pamant si acest copil se simte cel mai bine in aer liber. Cand e mic mergi cu el in parc, iar cand creste inscrie-l la un sport. Ei sunt atrasi de sunete, muzica in special, asa ca in primii ani poti sa il indrepti spre instrumente muzicale.Taurului ii place sa dea cu pumnul si cu piciorul, explica-i de fiecare date de ce nu este bine si care sunt consecintele faptelor sale. Nu este o fire lenesa, asa ca incepe rapid sa trebaluiasca prin casa. Apreciaza efortul sau de fiecare data.Toti copiii Gemeni se nasc mici genii, avand o abilitate in plus fata de ceilalti. Viata nu va mai fi niciodata plictisitoare dupa ce vei avea un copil nascut in zodia Gemeni.Sunt pasionati de tehnologie, asa ca ai grija cat il lasi pe gadgeturi, pentru ca ar putea deveni dependent de jocurile video. Se vor bucura si de jucarii care tin de stiinta, cum ar fi truse de detectivi sau seturi pentru chimie.Va invata foarte repede limbile straine, fiind un semn comunicativ. Pregateste-te pentru perioada "De ce", deoarece nu vor accepta sub nicio forma raspunsul "pentru ca asa am spus eu".Copiii Raci sunt influentati de energia materna. Sunt foarte capriciosi si cand sunt bebelusi sunt plangaciosi. Iubesc foarte mult animalele, dar trebuie sa ii alegi unul prietenos, pentru ca tind sa il imbratiseze tot timpul.Sunt pasionati de alimentatie si adora sa ajute in bucatarie si orice pare o corvoada pentru adulti (spalatul vaselor, asezarea mesei, strangerea farfuriilor) poate fi o joaca pentru ei.Copiii Raci sunt inclinati catre partea artistica, iubesc pictura, desenul si adora sa faca colaje. Cartile ilustrate sunt perfecte pentru a-i invata sa citeasca. Nu sunt prietenosi din prima, asa ca nu ii forta sa socializeze pana cand nu se simt pregatiti.Copiii Leu sunt fericiti, zambitori. Atat timp cat sunt liberi si lasati sa fie creativi ei sunt fericiti. Iubesc culorile luminoase si sunetele, asa ca jucariile muzicale sunt perfecte pentru ei.Sunt atat de creativi incat in mod sigur vor avea prieteni imaginari sau vor pretinde ca traiesc intr-o epoca diferita.Cand plecati la drum, pregateste un rucsac mare, pentru ca acesti copii adora sa calatoreasca cu multe dintre jucariile lor. Sunt foarte responsabili cu animalele, asa ca unul in casa o sa ii pregateasca pentru viitor. In plus, ei tanjesc dupa afectiune si un catelus sau o pisicuta le va umple golul care ar putea sa apara.Le place sa castige, sa fie cei mai buni, asa ca ii poti indrepta catre sport, pentru a face performanta. De asemenea, incurajeaza-i sa se exprime si lasa-i sa decoreze, pentru ca simt nevoia sa o faca peste tot si acasa, dar si in privinta hainelor.Copiii Fecioara sunt speciali si siguri pe ei. Stiu clar ce le place si ce nu le place, mai ales cand vine vorba despre mancare. Ei trebuie sa aiba un program clar stabilit, pentru ca le place rutina.In privinta jucariilor, tine-le departe de ei pe cele zgomotoase; mai degraba se vor multumi cu iepurasi sau ratuste lipite pe pereti. Adora muzica linistitoare si peretii albi. Le plac cartile si puzzle-urile si vor vorbi repede, ceea ce o sa ii faca sa stea mai mult in preajma unor copii mai mari. DVD-urile educationale si jocurile educative pe calculator sunt perfecte pentru acestia.Copiii Fecioara adora sa se simta utili si vor da o mana de ajutor, facand un joc din treburile lor. Invata-i sa isi accepte greselile, pentru ca sunt perfectionisti si tind sa se critice mai mult decat este cazul.Copiii Balanta sunt dulci si fermecatori, dar trebuie sa li se aminteasca incontinuu sa nu discute cu strainii, pentru ca sunt mult prea sociabili. Au nevoie de multa afectiune, mai ales din partea parintelui preferat, si isi vor aborda incontinuu fratii mai mari pentru a primi atentie. Simt nevoia sa li se aminteasca mereu cat sunt de iubiti.Fetele Balanta vor schimba tot timpul hainele papusilor, nu se vor multumi cu ceea ce primesc de la inceput, in timp ca baietii adora sa construiasca modele elaborate de masini sau avioane. Iubesc jucariile muzicale.Sunt foarte generosi si impart ce au, dar sufera ingrozitor cand observa ca nu toti considera ca "ce-i al meu e si al tau".Scorpionii copii sunt usor introvertiti si sa nu te mire daca prefera sa stea singuri si sa se joace sau sa fie doar in compania unui singur prieten sau frate. Sunt foarte sensibili si ancorati in sentimente. Daca Scorpionul tau este mult prea linistit, stai de vorba cu el pentru a afla ce se intampla.Vor fi inclinati catre arta sau muzica, dar si un set cu ambarcatiuni ii poate tine ocupati ore in sir. Fiind un semn de apa, Scorpionilor le plac sporturile acvatice, precum inot sau scufundari, dar si sa se plimbe cu barca. Le place sa concureze, dar doar acolo unde sunt pusi in valoare.Scorpionii sunt afectati de energia oamenilor din jur si vor sa isi faca singuri prieteni, nu sa ii forteze parintii sa stea cu cineva anume.Copiii Sagetator sunt calatorii zodiacului si vor fi gata de a explora lumea in orice moment. Acesti mici clovni zambitori vor fi incantati sa descopere lucruri noi si, de aceea, le place sa si invete, asa ca nu trebuie sa le lipseasca cartile educative.Fiind aventurieri, le place sa se joace afara, poate chiar in noroi, asa ca nu ii imbraca sofisticat. Adora animalele, in special cainii si caii, asa ca vizitele la o gradina zoologica vor fi perfecte pentru ei.Niciodata sa nu minti copiii Sagetator. Fiind semnul adevarului, se vor prinde imediat ca nu esti sincer si isi vor pierde respectul pentru tine.Capricornii vin pe lume incruntati, fiind sufletele batrane ale zodiacului. Nu va fi greu sa disciplinezi acest copil, fiind foarte responsabil si placandu-i sa isi faca parintii mandri. Asa ca niciodata nu il face sa se simta rusinat de o greseala, ci explica-i frumos ce nu este in regula.Sunt atat de perfectionisti, incat isi vor rupe imediat pictura, daca nu seamana cu o opera celebra.Fiind un semn de pamant, adora sa stea in aer liber, asa ca plimbarile in parc ii vor linisti. Sunt sportivi din fire si au tendinta de a excela in sporturi precum fotbalul sau altele care implica alergarea.Copiii Varsator sunt mici genii foarte sociabile, imprietenindu-se imediat cu oricine. Sunt putin excentrici si neconventionali si te vor surprinde cu unele comentarii sau obiceiuri ciudate.Sunt firi generoase si urasc sa vada pe cineva care nu este tratat in mod corect. Ei adora munca de echipa, asa ca un sport de grup este perfect pentru ei.Le plac SF-ul, magia si chimia si chiar vor inventa lucruri, fiind foarte mandri de munca lor. Copiii Pesti au capacitati unice ce ii pot ajuta sa devina artisti vizuali, ingineri sau fotografi. Avand imaginatia foarte bogata, pot convinge aproape pe oricine sa se joace ceva ce pare plictisitor la inceput.Desenul, colajele sau un aparat de fotografie ii pot tine ocupati ore in sir. Fiind semn de apa se va bucura de balaceala, asa ca il poti da la inot.Daca petrec foarte mult timp cu adultii, pot dezvola instinctul de "closca" si sa ii apere pe cei care au nevoie. Lasa-i sa te ajute la treburile casnice sau in bucatarie, pentru ca asa poti lega o legatura cu ei.