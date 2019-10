Istoricul francez Catherine Horel lanseaza la Bucuresti volumul Amiralul Horthy, regentul Ungariei, o ampla fresca a Ungariei dintre cele doua mari razboaie

Ziare.

com

La evenimentul de la Libraria Humanitas de la Cismigiu vor participa, alaturi de Catherine Horel, istoricii Florin Turcanu si Alina Pavelescu.Accesul este gratuit, in limita locurilor disponibile, pe baza unei rezervari prin Eventbook* Lasand in urma cliseele istoriografiilor nationale si polemica nationalista, Catherine Horel este primul istoric care alcatuieste biografia regentului Ungariei pe baza unei documentari vaste, reusind sa impuna o viziune noua, critica si obiectiva. Dincolo de figura controversata a lui Horthy, cartea de fata este in egala masura o ampla fresca a Ungariei dintre cele doua mari razboaie - o istorie ale carei ecouri in prezent sunt inca vii.Figura lui Miklos Horthy este sinonima cu istoria Ungariei interbelice. De el se leaga renasterea tarii dupa destramarea Imperiului si incercarile de a recupera teritoriile pierdute la Trianon. In memoria istorica a romanilor - si nu numai a lor -, Horthy este tipul dictatorului fascist, in rand cu Adolf Hitler si Benito Mussolini, iar numele sau echivaleaza cu ocupatia, deportarile si abuzurile contra populatiei civile din Transilvania de Nord in anii 1940-1944. In procesele de la Nurnberg nu va sta insa pe banca acuzatilor, ci in boxa martorilor, iar sfarsitul vietii si-l va trai in liniste la Estoril, la fel ca alti mari exilati ai epocii (intre care si Carol II, fostul rege al Romaniei). In ultimii ani, e asezat pe piedestal de regimul Viktor Orban, in galeria eroilor natiunii maghiare.Catherine Horel este director de cercetari la Centrul National Francez de Cercetari Stiintifice (CNRS); specialista in domeniul Europei Centrale, preda la Paris I Pantheon-Sorbonne. A obtinut doctoratul in istorie cu o Les Juifs de Hongrie, 1825-1849, problemes d'assimilation et d'emancipation. A publicat volume precum: La restitution des biens juifs et le renouveau juif en Europe centrale (2002) sau Cette Europe qu'on dit centrale: des Habsbourg a l'integration europeenne, 1815-2004 si Histoire de Budapest (2009; Premiul Guizot al Academiei Franceze). Volumul Amiralul Horthy, regentul Ungariei (L'Amiral Horthy, regent de Hongrie, 2014; Humanitas, 2019), a fost tradus si in limba maghiara in anul 2017.