Alex Chipciu dezvaluie motivul pentru care Ianis Hagi nu face fata in Belgia

Ziare.

com

Fostul stelist a declarat ca Ianis are probleme in Belgia deoarece nu face fata din punct de vedere fizic."Ianis era cel mai bun din Romania . Dar in Belgia e foarte fizic campionatul, eu in primul an am trait foarte greu asta. Si Razvan Marin a avut probleme cand a venit aici, desi el era mai teapan decat ei. Trebuie sa fie ajutati si vor depasi perioada asta.Depinde de ei, de cei care sunt in jurul lor, dar oamenii de aici vor sa te ajute daca ii lasi. Acum, daca ii punem in carca lui Ianis ca nu facem treaba la nationala ... Nu exista sa fie un jucator care sa faca totul!", a spus Chipciu pentru CristianScutariu.ro. Ianis a marcat 3 goluri in cele 439 de minute disputate in acest sezon, dar la ultimele meciuri a fost uitat adesea pe banca de rezerve. In plus, aseara, la meciul cu Salzburg din Liga Campionilor, el a prins doar 11 minute.Campioana Belgiei a platit 4 milioane de euro pentru a-l transfera de la Viitorul Constanta in vara acestui an.C.S.