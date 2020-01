Antrenorul lui Genk explica de ce l-a lasat in afara lotului pe Ianis Hagi

Ziare.

Hannes Wolf, numit in functia de antrenor al lui Genk in luna noiembrie a anului trecut, spune ca e vorba doar de o alegere si ca Ianis va avea sansa lui in urmatoarele meciuri."Trebuie sa fac alegeri. E dificil, dar prefer asta decat sa n-am de unde alege. Acum a venit randul lui Hagi sa nu fie convocat, dar va avea sansa lui", a spus Hannes Wolf, potrivit Het Laatste Nieuws.Vezi: Probleme mari pentru Ianis Hagi in Belgia: A fost lasat in afara lotului In ultimul meci disputat de Genk, saptamana trecuta la Zulte, Ianis a fost in lot, insa n-a fost folosit niciun minut.Doar 718 minute a jucat Ianis pentru Genk in acest sezon.I.G.