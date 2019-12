Ce spune Gica Popescu despre situatia lui Ianis Hagi

Ziare.

Presedintele Viitorului spune ca mijlocasul ofensiv roman are nevoie de mai timp pentru a se adapta la noua echipa si exclude categoric o posibila revenire a sa la echipa constanteana."Ianis nu are nevoie sa revina la echipa, pentru ca este foarte bine acolo unde este, chiar daca a jucat mai putin in ultima perioada. Este nevoie si de adaptare la copii, asa cum este Ianis, Baluta si ceilalti tineri care au plecat", a spus Gica Popescu, citat de Telekom Sport "E nevoie de o perioada de adaptare de sase luni de zile. Eu i-am spus asta de cand a plecat, sa nu se sperie atunci cand nu va juca meci de meci, asa cum a facut-o in perioada in care era la Viitorul. Are nevoie de adaptare, are nevoie sa asimileze noul sistem de joc, noua mentalitate, noua viata... Eu sunt convins ca Ianis, incepand cu luna ianuarie, cand se va relua campionatul, va reusi sa joace mai mult", a mai spus "Baciul".Ianis Hagi s-a transferat in vara de la Viitorul la campioana Belgiei, Genk, in schimbul a 4 milioane de euro.Pana in acest moment, Ianis a jucat doar 690 de minute pentru Genk, in care a reusit sa marcheze de trei ori si sa ofere patru pase de gol.