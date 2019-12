Ce spune Ianis Hagi dupa ultimul meci bun facut pentru Genk

Ziare.

Fiul Regelui a reusit o pasa decisiva in victoria obtinuta de Genk cu 4-1 si spune ca acest succes este vital pentru campioana Belgiei."Este important ca am legat doua victorii la rand. Chiar aveam nevoie de aceste puncte pentru a ne apropia de top 6. Trebuie sa ne mentinem la acelasi nivel.Atitudinea a fost buna si se pare ca suntem pe drumul cel bun. Cu Anderlecht va fi dificil, chiar daca si ei au probleme in clasament. Trebuie sa fim la cel mai bun nivel", a spus Ianis Hagi pentru Sporza.In total, Ianis a reusit 3 goluri si 4 pase decisive in meciurile din campionatul Belgiei.Genk ocupa locul 7 in campionat , cu 28 de puncte in 19 partide.C.S.