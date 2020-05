Dorinel Munteanu, despre motivul pentru care Ianis Hagi nu a dat randament in Belgia

Ziare.

Antrenorul lui CSMM Resita considera ca Genk a gresit si ca trebuia sa aiba rabdare cu el."Eu ma asteptam ca in Belgia sa fie numarul unu. Intr-adevar, la foarte multi jucatori, perioada de acomodare este de sase luni, iar clubul ar trebui sa aiba rabdare cu acel jucator. Dar el, in Belgia, nu a primit aceasta incredere, rabdare", a spus Dorinel la Telekom Sport "Calitatile lui si randamentul lui, pe care l-am vazut in Scotia... Ar fi trebuit sa se impuna in Belgia, cum a facut-o Razvan Marin", a mai punctat acesta.Ianis Hagi a jucat doar sase luni la Genk, fiind imprumut in iarna la Rangers.4 milioane de euro e suma pe care Genk a platit-o pentru a-l transfera pe Ianis Hagi de la Viitorul.In Scotia, Ianis a disputat 19 meciuri, reusind 3 goluri si patru assisturi.