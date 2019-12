Eroarea carierei pentru Ianis Hagi? Iata de ce a ales sa mearga la Genk

Ziare.

Directorul general al celor de la Viitorul , Cristi Bivolaru, sustine ca Hagi junior a optat pentru a merge in Belgia deoarece spera ca va fi titular.In plus, el si tatal sau au analizat transferurile echipei si au constatat ca Genk vine bine in campionate de top."Am participat la negocieri cu alte cluburi care l-au dorit pe Ianis. Ii ofereau si lui, si clubului nostru, conditii financiare mult mai bune. Gica si Ianis au mers pe varianta Genk pentru a avea posibilitatea, ca jucator, de a evita situatia de a fi tinut pe banca. Genk, ca orice club belgian, este un formator de jucatori . Vinde scump, in special in Anglia. Discutiile spre asta au mers.Antrenorul si l-a dorit. A fost in Italia, a urmarit meciurile echipei nationale din Italia, a fost si la Ovidiu, la meciurile Viitorului. Ei au vandut de acelasi profil, un international ucrainean in Italia. Ianis venea pe acelasi post sa umple golul lasat", a spus Bivolaru la DigiSport.A ajuns pana la urma la Genk acolo unde, dupa un inceput bun, a devenit rezerva "de serviciu".Practic, cea mai mare temere a lui Ianis, aceea de a nu fi utilizat, s-a adeverit si la echipa la care avea cele mai mari sanse sa joace titular.M.D.