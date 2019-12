Ziare.

com

Maazu a afirmat ca il apreciaza pe Ianis, dar afirma ca acesta nu era pregatit sa joace."Genk a facut transferuri bune, dar baieti precum Ianis Hagi si Benjamin Nygren nu sunt inca pregatiti. Nu te poti astepta sa confirme imediat.Conducerea mi-a spus ca va lua acest lucru in considerare, asa ca ma asteptam sa primesc mai mult timp la club", a spus Maazu pentru Voetbal Krant In total, Ianis a reusit 3 goluri si 4 pase decisive in meciurile din campionatul Belgiei.Genk ocupa locul 7 in campionat , cu 28 de puncte in 19 partide.C.S.