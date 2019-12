Genk a facut scor in Belgia: Iata cum a evoluat Ianis Hagi

Ziare.

Campioana Belgiei s-a impus in fata penultimei clasate cu un categoric 4-1.Ianis Hagi a inceput meciul pe banca de rezerve, insa a fost introdus in minutul 69 in locul lui Paintsil si si-a facut imediat simtita prezenta.Mijlocasul roman transferat in vara cu 4 milioane de euro de la Viitorul a executat excelent un corner la numai un minut distanta de la intrarea sa pe teren, iar Berge a marcat golul cu numarul patru al disputei de pe Luminus Arena din Genk.Bongonda (min.10), Onouachu (min.26) si Lucumi (min.35) au inscris celelalte goluri ale lui Genk.Golul de onoare al oaspetilor a venit in minutul 88 si i-a apartinut lui Vukotic.Dupa aceasta victorie, Genk a ajuns la 28 de puncte si a urcat pe locul 7 in clasamentul din Jupiler League.3 goluri si 4 assisturi are Ianis Hagi in cele 13 meciuri jucate in campionat pentru Genk.I.G.