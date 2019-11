Ziare.

Campioana Belgiei a fost invinsa cu 2-0, intr-un meci in care Ianis Hagi a fost introdus pe teren tocmai in minutul 75.Bolingi (min.20) si Amat (min.23) au marcat golurile gazdelor.Ianis Hagi a inceput meciul pe banca de rezerve, fiind trimis in teren in ultimul sfert de ora, in locul lui Bongonda.Mijlocasul transferat de la Viitorul n-a putut schimba soarta meciului, iar Genk continua forma dezamagitoare.7 e locul ocupat de Genk in clasamentul din Belgia.I.G.