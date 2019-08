Genk sufera o infrangere surprinzatoare, cu Ianis Hagi pe teren

Ziare.

A fost 3-1 pentru KV Mechelen, dupa o partida extrem de disputata.Fotbalistul adus de la Viitorul a fost introdus la pauza in locul lui Nygren, dar n-a mai reusit sa-si salveze echipa ca etapa precedenta, cand a marcat golul victoriei la doua minute de la intrarea pe teren.1-1 era scorul in momentul in care Ianis a fost aruncat in lupta, dupa golurile marcate de Togui (min.18) pentru gazde, respectiv Samata (min.45+4) pentru Genk.Engvall (min.77) si De Camargo (min.80) au semnat golurile victoriei lui Mechelen in fata campioanei de anul trecut.4 milioane de euro a platit Genk pentru a-l transfera pe Ianis Hagi de la Viitorul.I.G.