Ianis Hagi a ajuns in Scotia si e gata de transferul la Rangers

Ziare.

com

Internationalul de tineret a fost intampinat la aeroport de o multime de jurnalisti, insa a refuzat sa ofere declaratii.Este de asteptat ca mutarea sa fie oficializata in cursul zilei de vineri, atunci cand romanul va fi prezentat oficial.Potrivit informatiilor din presa scotiana, Hagi junior va fi imprumutat la Rangers pana la finalul acestui sezon, atunci cand fosta campioana va avea optiunea de a-l transfera definitiv.Nu se cunosc detaliile financiare, dar se pare ca belgienii de la Genk isi vor recupera cele 4 milioane de euro investite in achizitionarea sa daca transferul va fi permanent.Ianis Hagi nu a avut o perioada prea buna in Belgia, el evoluand in numai 19 meciuri, multe din postura de rezerva.Romaul a marcat trei goluri si a oferit patru pase de gol in perioada petrecuta la Genk.M.D.