Ianis Hagi a ramas fara antrenor

Tehnicianul in varsta de 53 de ani a fost concediat ca urmare a rezultatelor dezamagitoare din acest sezon, potrivit mai multor publicatii din Belgia.In cele 20 de meciuri jucate cu Mazzu pe banca, KRC Genk a inregistrat 8 victorii, trei egaluri si 9 infrangeri.In sezonul precedent, echipa a castigat titlul in Belgia, dar nu Mazzu, ci cu Philippe Clement, plecat in vara la Club Brugge.Demiterea lui Mazzu poate fi de bun augur pentru Ianis Hagi, care n-a mai prins primul "11" in ultimele saptamani.Doar 550 de minute a evoluat Ianis Hagi pentru Genk, in care a reusit 3 goluri si doua pase de gol.I.G.