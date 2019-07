Ianis Hagi a suferit prima infrangere de la transferul in Belgia

Ziare.

Cu Ianis pe teren pana in minutul 76, Genk a fost invinsa de divizionara secunda intr-un meci amical in care antrenorul a folosit rezervele.Ianis a avut o ocazie de a marca in prima repriza, dar Genk a fost la un pas sa primeasca si un gol din cauza sa dupa ce a pierdut o minge la centrul terenului si Westerlo a plecat pe contraatac.Fiul Regelui a fost cumparat de Genk in aceasta vara pentru 4 milioane de euro, de la Viitorul Constanta.Este de asteptat ca Ianis sa-si faca debutul intr-un meci oficial saptamana aceasta, cand va lua startul campionatul din Belgia.Ianis nu este pregatit inca fizic si cel mai probabil va fi rezerva in continuare.C.S.