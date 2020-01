Ianis Hagi ajunge la o echipa uriasa si va fi antrenat de o legenda: Transferul se poate face azi!

Ziare.

com

Jurnalistii belgieni si cei scotieni dau ca sigur imprumutul lui Hagi junior la Rangers FC.Cele doua cluburi au ajuns la un acord in privinta transferului, dupa cum scrie hln.be , iar mutarea este doar o chestiune de ore.Mai mult, cei de la The Scottish Sun sustin chiar ca Ianis va ajunge joi in Glasgow pentru a semna contractul cu noua sa echipa.Sursa citata scrie ca este vorba despre un imprumut pe jumatate de sezon cu optiunea de a face mutarea permanenta in vara."Atacantul lui Genk, fiul legendarului Gheorghe Hagi, este in drum spre Ibrox pentru a finaliza transferul ce il va aduce sub comanda lui Steven Gerrard pana la finalul sezonului, cu optiunea unei mutari permanente."Ianis Hagi a fost transferat de Genk in vara anului trecut in schimbul a patru milioane de euro.Chiar daca in timpul negocierilor juniorului i s-a garantat locul de titular la campioana Belgiei, in realitate el a prins numai 19 meciuri, multe din postura de rezerva.Ianis a marcat trei goluri si a oferit patru pase de gol in perioada petrecuta la Genk.M.D.