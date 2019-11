Ianis Hagi are un nou antrenor la Genk - oficial

Ziare.

"Suntem bucurosi sa-l anuntam pe Hannes Wolf ca noul antrenor al echipei. El va conduce marti primul antrenament", se arata intr-un comunicat al conducerii gruparii.Wolf va antrena pentru prima data o formatie belgiana, el pregatind pana acum doua echipe din tara sa natala, VfB Stuttgart si SV Hamburg.Genk il concediase saptamana trecuta pe tehnicianul Felice Mazzu, dupa un inceput dezamagitor de sezon.Sub conducerea lui Mazzu (53 ani), numit in functie inaintea acestui sezon, Genk a suferit sase infrangeri, aflandu-se pe locul 9 in clasament dupa 14 etape, cu 20 de puncte, la 13 puncte in spatele liderului FC Bruges.Nici in Liga Campionilor evolutiile nu au fost mai bune, Genk aflandu-se pe ultimul loc in grupa sa, cu un singur punct.Pana la numirea lui Wolf, interimatul a fost asigurat de secundul Domenico Olivieri, asistat de Kevin Van Dessel.