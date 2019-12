Ianis Hagi, despre situatia complicata de la Genk

Ziare.

Din nou titular la Genk, dupa mai mult de o luna, Ianis Hagi a pasat decisiv la golul prin care Mbwana Samatta a deschis scorul in minutul 10. Oaspetii au intors rezultatul dupa reusitele lui Yohan Boli (min .17 ) si Yuma Suzuki (40)."Acum este in primul rand momentul sa fim puternici mental", a declarat Hagi. "Evident insa ca este greu cand muncesti mult si lucrurile nu merg cum ai vrea. In fotbal, trebuie sa iei puncte si noi nu luam destule. Este o situatie complicata, dar trebuie sa continuam sa muncim", a adaugat mijlocasul.Genk are un parcurs dezastruos pentru o campioana si, cu 21 de puncte dupa 16 meciuri, este pe locul 9, la 7 puncte de ocupanta locului 6, Zulte Waregem, ce are un meci mai mult disputat. Cu toate acestea, romanul spera ca formatia lui se va califica in play-off-ul pentru locurile 1-6 la finalul sezonului regulat."Diferenta este mare, dar trebuie mai ales sa punem capat seriei noastre negative. Iar dupa aceea vom porni din nou si vom incerca sa fim acolo unde ne este locul", a spus Hagi.Genk, care mai are in lot un roman, Vladimir Screciu, o va intalni marti pe Royal Antwerp, echipa antrenata de Ladislau Boloni, in optimile de finala ale Cupei Belgiei.