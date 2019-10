"Ianis Hagi este deja idol la Genk: Iata ce s-a intamplat in momentul inlocuirii romanului"

Ziare.

Atunci cand Ianis s-a indreptat spre marginea terenului, pentru a-i lasa locul lui Bryan Heynen, spectatorii au scandat "Hagi, Hagi".Romanul nu a iesit insa in evidenta decat cu o mare ratare in fata celor de la Napoli, el avand sansa de a deschide scorul in minutul 85, atunci cand a sutat insa pe langa.Transferat in aceasta vara de Genk, Ianis Hagi incearca inca sa se integreze in lotul belgienilor, el alternand perioadele foarte bune cu unele in care ramane pe banca de rezerve.Genk si Napoli au remizat, scor 0-0, in grupele Champions League.M.D.