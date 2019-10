Ianis Hagi, inlocuit dupa numai o ora de joc: Iata cum s-a descurcat in meciul de duminica seara

Ziare.

Mijlocasul roman, autor a unei prestatii foarte bune la mijlocul saptamanii in Liga Campionilor cu Napoli, a avut o evolutie stearsa duminica seara.De altfel, Ianis a fost primul schimbat, in minutul 61, iar cel care i-a luat locul a schimbat soarta meciului!Onuachu a intrat pe teren cu jumatate de ora ramasa pana la final, cand Genk era condusa cu 1-0 dupa reusita lui Osabutey.Atacantul nigerian a egalat in minutul 75, iar in minutul 90+8 a inscris golul victoriei gazdelor.5 e locul ocupat de Genk in clasamentul primei ligi de fotbal din Belgia.I.G.