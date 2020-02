Ianis Hagi, laudat dupa debutul in Scotia: Ce a remarcat un fost jucator al lui Glasgow Rangers

Ziare.

Andy Little, fost jucator la Rangers, a ramas impresionat de Ianis in cele 13 minute disputate contra lui Aberdeen."Cred ca Hagi a aratat deja de ce e capabil. E mereu cu privirea inainte, mereu cautand un coechipier in fata, poate receptiona o pasa si nu se teme sa suteze cu ambele picioare", a spus Andy Little, potrivit Inside Futbol.Ianis Hagi a ajuns vineri la Glasgow Rangers, acolo unde a fost imprumutat pana in vara de Genk.La sfarsitul sezonului, gruparea scotiana are optiunea de a-l achizitiona in schimbul a 5 milioane de euro.Glasgow Rangers e cea de-a patra echipa din cariera lui Ianis Hagi, dupa Viitorul, Fiorentina si Genk.I.G.