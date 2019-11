Ianis Hagi, uitat din nou pe banca de rezerve a lui Genk: Reactia neasteptata a lui Gica Hagi

Ziare.

Mijlocasul ofensiv roman, transferat in vara de la Viitorul, nu a prins niciun minut in meciul pe care echipa sa l-a disputat, sambata seara, la Mouscron, scor 2-2.Ianis n-a mai jucat pentru Genk din 2 noiembrie, de la meciul cu AS Eupen. Si atunci a fost introdus doar in ultimele 15 minute.De altfel, fotbalistul roman in varsta de 20 de ani are doar 550 de minute jucate in acest sezon!Totusi, Gica Hagi anunta ca Genk e multumita de Ianis Hagi si nu e ingrijorat de situatia lui."In ultima luna a mai stat, ca era obosit... Asta e! Ianis e pe drumul cel bun, creste, e in dezvoltare! Normal ca daca nu joaca mai multe meciuri esti preocupat, dar Ianis arata bine", a spus Gica Hagi."Toata lumea e fericita cu el si cei de la Genk sunt foarte multumiti de Ianis, de progresia lui si de comportamentul lui si de tot ce e acolo. Pentru Ianis s-au intamplat numai lucruri frumoase in acest an. A fost o perioada de o luna mai nefericita, dar atat. Restul, el are foarte multe realizari in acest an", a conchis Hagi.4 milioane de euro a platit Genk pentru a-l transfera pe Ianis Hagi de la Viitorul.I.G.