Iata cand ar putea fi demis antrenorul lui Ianis Hagi de la Genk

Ziare.

com

Conducerea campioanei Belgiei pare decisa sa ia masuri radicale dupa debutul dezastruos de sezon, antrenorul urmand a fi primul sacrificat.Potrivit jurnalistilor belgieni, sedinta decisiva pentru viitorul lui Mazzu va avea loc marti, insa soarta lui pare pecetluita.Demiterea antrenorului ar putea fi o veste excelenta pentru Hagi junior, cel care este eterna rezerva la Genk, desi ar fi ales sa se transfere in Belgia tocmai pentru ca i s-a promis ca va juca meci de meci.Felice Mazzu a ajuns la Genk in vara, el preluand echipa de la Philippe Clement, cel care a facut-o campioana in sezonul trecut.M.D.