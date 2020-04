Ladislau Boloni prezinta motivul pentru care Ianis Hagi a fost cedat de Genk

Ziare.

com

Boloni spune ca in prima liga de fotbal din Belgia se pune accent pe forta, capitol la care internationalul roman nu exceleaza."Campionatul Belgiei este un agregat din punct de vedere fizic. Jucatorii care din punct de vedere tehnic sunt foarte buni trebuie sa ajunga in campionate mai bune. Astazi, jucatorii belgieni au o cota buna in strainatate", a declarat Boloni pentru Antena Sport "Acasa raman jucatorii care joaca mai mult din caracterul lor, ajutati de calitatile fizice. Din punct de vedere financiar, Belgia nu este atat de puternica incat sa cumpere jucatori foarte tehnici", a completat tehnicanul roman.4 milioane de euro a platit Genk, in vara anului trecut, pentru a-l transfera pe Ianis Hagi de la Viitorul.In ianuarie, Genk l-a cedat sub forma de imprumtut pana in vara pe Ianis la Rangers, cu optiunea de a face mutarea permanenta in schimbul a 5 milioane de euro.Vezi si: Presa din Belgia anunta ca trei echipe puternice din Europa sunt interesate de transferul lui Ianis Hagi