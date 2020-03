"Lazio a aflat pretul lui Ianis Hagi". Ce suma solicita Genk in schimbul internationalului roman

Ziare.

In schimb, gruparea italiana s-a interesat deja de suma solicitata de Genk in schimbul fotbalistului roman in varsta de 21 de ani.Corriere dello Sport dezvaluie ca Genk se asteapta sa-l vanda pe Ianis cu 5 sau 6 milioane de euro.Suma se pare ca ar fi pe placul italienilor, care par hotarati sa-l achizitioneze pe internationalul roman."Lazio a aflat pretul lui Ianis Hagi si asteapta acum cu rabdare perioada de transferuri din vara pentru a actiona", noteaza publicatia BeSoccer.Citeste si: Steven Gerrard a luat decizia in cazul lui Ianis Hagi - surse 5 milioane de euro e suma pe care Rangers ar trebui s-o plateasca pentru a-l transfera pe Ianis Hagi, care in prezent evolueaza la gruparea scotiana sub forma de imprumut de la Genk.4 milioane de euro a platit Genk in vara trecuta cand l-a adus pe Ianis de la Viitorul.I.G.