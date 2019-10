Liverpool se teme de Ianis Hagi: Iata ce scrie presa din Anglia inaintea duelului din Liga Campionilor

Ziare.

com

Site-ul This Is Anfield o prezinta pe Genk ca fiind o formatie cu o reputatie grozava in a forma jucatori, iar din lotul actual se remarca patru fotbalisti, printre care si Ianis Hagi.Despre fostul jucator al Viitorului, sursa citata noteaza ca traverseaza o perioada mai dificila, insa e capabil sa decida de unul singur soarta unui meci."Forma lui Ianis Hagi n-a fost grozava in ultima perioada, dar e tipul acela de jucator talentat care poate decide un meci de unul singur", scrie publicatia in cauza.Sander Berge, Mbwana Samatta si Gaetan Coucke sunt ceilalti jucatori de la Genk remarcati de britanici.Meciul dintre Genk si Liverpool, din Grupa E a Ligii Campionilor, e programat miercuri seara, de la ora 22:00 - ora Romaniei.3 goluri si doua pase de gol are Ianis Hagi in cele 11 meciuri jucate pana acum in tricoul belgienilor.I.G.