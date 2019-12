Marea problema pe care o are Ianis Hagi in Belgia: Antrenorul dezvaluie de ce l-a scos din echipa

Ziare.

Tehnicianul sustine ca Ianis nu este un fotbalist ce poate fi utilizat in mai multe sisteme de joc, el putand juca pe un singur post, cel in spatele varfurilor.Mazzu sustine ca a discutat mult cu Hagi cel mic despre acest aspect, insa lasa sa se inteleaga ca jucatorul nu a inteles sau nu a reusit sa se adapteze."Uitati-va la Hagi! E un fotbalist foarte bun, dar intr-o linie de mijloc de trei nu e potrivit. Am vorbit cu el ore in sir despre acest aspect. El poate juca doar in spatele atacantului, dar restul echipei trebuie sa joace in functie de el. In acest mod s-a compromis", a declarat Mazzu pentru Het Laatste Nieuws Transferat ca o mare vedeta in vara acestui an, Ianis Hagi a prins sporadnic echipa de start la Genk.Desi a inceput bine, cu gol marcat, tanarul fotbalist roman a fost uitat pe banca de rezerve de Felice Mazzu in multe partide.El a redevenit titular dupa ce antrenorul a fost dat afara din cauza rezultatelor mult sub asteptari, iar presa belgiana a scris ca s-ar putea chiar sa plece de la echipa perioada de mercato din iarna.