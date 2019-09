Presa din Belgia a depistat cele doua probleme ale lui Ianis Hagi

Ziare.

Jurnalistii belgieni scriu ca Ianis are doua probleme in momentul de fata: nu cunoaste campionatul si inca sufera din punct de vedere fizic."Suporterii asteapta multe de la noul lor diamant, dar trebuie sa ramana realisti. Ianis Hagi a avut un sezon dificil, incheiat cu EURO U21. In timp, el trebuie sa devina play-maker-ul lui Genk, dar mai intai trebuie sa cunoasca si campionatul in care joaca si sa devina mai puternic din punct de vedere fizic.Mai avem putin de asteptat, dar nu foarte mult pana il vom vedea pe adevaratul Ianis", a scris portalul Doorfansvoorfans De la transferul in Belgia, Ianis a disputat patru meciuri in care a bifat 142 de minute. El a prins doar un meci ca titular.Singurul sau gol in tricoul campioanei Belgiei a fost inregistrat chiar in meciul de debut.Belgienii au platit 4 milioane de euro in vara pentru a-l transfera de la Viitorul Constanta.C.S.