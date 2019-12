Presa din Belgia anunta ca Genk i-a stabilit soarta lui Ianis Hagi

Ziare.

Gigi Becali a anuntat ca e dispus sa-l transfere pe fiul lui Gica Hagi, insa presa din Belgia anunta ca Genk nu intentioneaza sa renunte la Ianis in aceasta iarna."Ianis Hagi nu s-a ridicat la nivelul asteptarilor la Genk si exista zvonuri ca s-ar putea intoarce in Liga 1. Steaua Bucuresti (FCSB - n.red.) ia in considerare sa-l transfere sub forma de imprumut", noteaza publicatia belgiana Voetbal Nieuws "Jucatorul n-ar spune nu unei plecari temporare, insa Genk nu inclina spre aceasta varianta", continua sursa citata.Vezi: Ianis Hagi, uitat din nou pe banca de rezerve Doar 718 minute a jucat Ianis Hagi pentru Genk in acest sezon.4 milioane de euro a platit campioana Belgiei pentru a-l transfera in vara pe Ianis Hagi de la Viitorul.I.G.