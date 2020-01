Presa din Belgia anunta plecarea lui Ianis Hagi de la Genk: In ce campionat ar urma sa se transfere

Ziare.

com

Presa din Belgia anunta ca mijlocasul roman in varsta de 21 de ani, transferat de Genk in vara anului trecut de la Viitorul, va fi imprumutat in aceste ultimele zile ale perioadei de transferuri.Genk s-ar fi inteles cu o echipa din Olanda pentru imprumutul pana in vara al fiului lui Gica Hagi."Nu doar Sander Berge o va parasi pe Genk, ci si Ianis Hagi, care va ajunge in campionatul Olandei", noteaza publicatia Het Nieuwsblad "Internationalul roman a disparut complet de cand Hannes Wolf a fost instalat in functia de antrenor al lui Genk. Saptamana trecuta, n-a fost nici macar inclus in lotul pentru meciul cu Gent. Din acest motiv Hagi, care vrea sa ia parte la Jocurile Olimpice, a cerut sa fie cedat, iar Genk a ajuns la o intelegere cu un club din Olanda, pe care inca nu-l stim", continua sursa citata.4 milioane de euro a platit Genk pentru a-l transfera pe Ianis Hagi de la Viitorul.Doar 718 minute a jucat Ianis Hagi pentru campioana Belgiei in acest sezon.I.G.