Presa internationala, despre evolutiile lui Nicolae Stanciu si Ianis Hagi in Liga Campionilor

Mijlocasul in varsta de 26 de ani a fost titular la Slavia Praga in disputa de pe teren propriu cu Barcelona (scor 1-2) si a ramas pe teren pana in minutul 76, cand a fost inlocuit cu Husbauer.Stanciu a fost unul dintre cei mai activi jucatori ai gazdelor, contribuind la reusita lui Boril, iar publicatia italiana Tuttomercatoweb.com i-a acordat nota 6."Mereu activ, s-a facut remarcat in special la suturile de la distanta", noteaza sursa citata.De partea cealalta, Ianis Hagi a fost trimis pe teren abia in minutul 87 al meciului pierdut categoric de formatia sa, Genk, cu Liverpool, scor 1-4.Imediat dupa intrarea lui Hagi, gazdele au marcat golul de onoare, insa fotbalistul roman adus de la Viitorul n-a avut timp sa se faca remarcat."Intra in locul lui Ito, insa nu are nici timp nici moduri in care sa-si exprime calitatile", noteaza publicatia italiana.Ciprian Tatarusanu (Olympique Lyon) si Razvan Marin (Ajax Amsterdam) n-au fost folositi niciun minut in meciurile cu Benfica Lisabona, respectiv Chelsea Londra.Vezi: Rezultate spectaculoase in Champions League: Iata ce au facut romanii I.G.