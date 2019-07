Primele impresii ale oficialilor lui Genk dupa debutul lui Ianis Hagi

Ziare.

Directorul sportiv Dimitri de Conde se felicita pentru acest transfer si spune ca e convins ca Ianis va avea evolutii bune in continuare."Ianis este un jucator creativ care poate pune pe cineva in situatie de gol in orice moment. Sunt convins ca veti auzi de el! Am investit mult si eforturile se vor vedea. Daca vom pastra echipa asta timp de doi-trei ani, vom avea o echipa fantastica", a afirmat De Conde pentru Sport Magazine. Clubul belgian a platit 4 milioane de euro pentru a-l cumpara pe Ianis de la Viitorul Constanta.Fiul Regelui are un salariu de 660 de mii de euro pe sezon la campioana Belgiei.14 goluri si 9 pase de gol a reusit Ianis Hagi in cele 39 de meciuri disputate pentru Viitorul in sezonul precedent.C.S.